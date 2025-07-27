Terme'de açık su yüzme yarışması düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde, açık su yüzme yarışması gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi ile Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Sporcular Karadeniz'de, 1500 ve 3 bin metrede kulaç attı.

Yarışların ardından dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla spor organizasyonlarına önem verdiklerini belirterek, "Allah’ın bize verdiği en güzel nimetlerden biri sahillerimiz, denizlerimiz. Terme'nin yemyeşil doğasının mavi bayraklı mavi sularıyla buluştuğu sahillerde kulaç atmak, sporcularımız için de farklı ve unutulmaz bir deneyim olmuştur. Bu organizasyonun gelenekselleşmesi için çaba göstereceğiz." dedi.

Yarışmaya milli sporcuların da katıldığını aktaran Kul, Terme'nin sporla anılan bir şehir olması adına çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Kul, "İnanıyorum ki misafirlerimiz ilçemizi tanıdıkça gönüllü birer Terme elçisine dönüşecek. Sporun birleştirici gücüyle ilçemizin marka değerini büyütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.