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        Samsun'da orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

        Samsun'da orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 21:24 Güncelleme: 27.07.2025 - 21:27
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        Samsun'da orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
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        Samsun'da orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında kamu kurumlarının müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katılımıyla AFAD İl Müdürlüğü Acil Durum ve Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Toplantıda, artan sıcaklık nedeniyle orman yangını riskine karşı alınması gereken önleyici tedbirler ile müdahale sürecinde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda kamu kurumlarının sahada aktif görev alması, özel sektör imkanlarının yangınla mücadeleye entegre edilmesi, riskli bölgelerde devriyelerin artırılması ve ormana sınır bölgelerde koruma bantlarının oluşturulması kararlaştırıldı.

        Valilik, yangın riskinin en yüksek seviyeye ulaştığı bu dönemde, ormanlık alanlar ve çevresinde çok daha dikkatli olunması konusunda uyardı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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