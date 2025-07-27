Samsun'da orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Samsun'da orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında kamu kurumlarının müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katılımıyla AFAD İl Müdürlüğü Acil Durum ve Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, artan sıcaklık nedeniyle orman yangını riskine karşı alınması gereken önleyici tedbirler ile müdahale sürecinde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda kamu kurumlarının sahada aktif görev alması, özel sektör imkanlarının yangınla mücadeleye entegre edilmesi, riskli bölgelerde devriyelerin artırılması ve ormana sınır bölgelerde koruma bantlarının oluşturulması kararlaştırıldı.

Valilik, yangın riskinin en yüksek seviyeye ulaştığı bu dönemde, ormanlık alanlar ve çevresinde çok daha dikkatli olunması konusunda uyardı.