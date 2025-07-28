Havza'da yangınlar ile mücadele toplantısı yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde hava sıcaklıklılarının mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmesi ve devam eden hasat çalışmaları nedeniyle yangın ile mücadelede alınacak tedbirler konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Murat İkiz, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Ayvat, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, "Yangın için oldukça yüksek riskli dönemdeyiz. Özellikle devam eden hasat ve sonrası çok önemli. Hasat yapan çiftçilerimizin ve biçerdöver operatörlerinin gerekli tedbirleri almaları, olası yangınları önleyecektir." dedi.

Anız yakılması konusunda da kolluk kuvvetleri, tarım ve orman müdürlüğü ile diğer ilgili kurumların sıkı denetim yapacağını anlatan Ayvat, "Anız yakanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacak. Yine Havza Müftülüğümüz başta olmak üzere diğer kurumlarımız ile konu hakkında farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapacak. Hem kendimizin hem de başkanısın zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almamız lazım." diye konuştu.