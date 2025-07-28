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        Havza'da yangınlar ile mücadele toplantısı yapıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde hava sıcaklıklılarının mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmesi ve devam eden hasat çalışmaları nedeniyle yangın ile mücadelede alınacak tedbirler konusunda toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:57
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        Havza'da yangınlar ile mücadele toplantısı yapıldı
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        Samsun'un Havza ilçesinde hava sıcaklıklılarının mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmesi ve devam eden hasat çalışmaları nedeniyle yangın ile mücadelede alınacak tedbirler konusunda toplantı gerçekleştirildi.

        Havza Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Murat İkiz, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Ayvat, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, "Yangın için oldukça yüksek riskli dönemdeyiz. Özellikle devam eden hasat ve sonrası çok önemli. Hasat yapan çiftçilerimizin ve biçerdöver operatörlerinin gerekli tedbirleri almaları, olası yangınları önleyecektir." dedi.

        Anız yakılması konusunda da kolluk kuvvetleri, tarım ve orman müdürlüğü ile diğer ilgili kurumların sıkı denetim yapacağını anlatan Ayvat, "Anız yakanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacak. Yine Havza Müftülüğümüz başta olmak üzere diğer kurumlarımız ile konu hakkında farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapacak. Hem kendimizin hem de başkanısın zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almamız lazım." diye konuştu.

        İkiz ise özellikle ağustos ve eylül aylarında anız yangınlarının arttığını dile getirerek, bu konuda dikkatli ve hassas davranılmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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