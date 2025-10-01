Samsun'da bıldırcınla kaçak avcılık yapan şüpheli yakalandı

Ele geçirilen bıldırcın ve düzenekler, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Denetimde ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve teyplere ait akü ile bıldırcın ele geçirildi.

Yapılan incelemede bir kaçak avcının bıldırcını kafeste öttürerek yabani hayvanları kendilerine çektiği, sesin teyp aracılığıyla yükseltilerek çevreye yayıldığı ve tuzağa düşürülen hayvanların bu yöntemle yakalandığı düzenek tespit edildi.

