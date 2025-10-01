Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:19 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:19
        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

        İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 25 fişek ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.K, Ö.M. ve E.M. emniyete götürüldü.

