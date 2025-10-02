Habertürk
Habertürk
        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 23:59 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:59
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Stat:MarshallJozef Pilsudski

        Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Alexis Auger (Fransa)

        Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre, Kacper Urbanski (Dk. 63 Elitim), Augustyniak, Wojciech Urbanski (Dk. 76 Bichakhchyan), Chodyna (Dk. 82 Zewlakow), Stojanovic (Dk. 63 Weibhaupt), Colak (Dk. 63 Rajovic)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Soner Gönül), Satka, Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 63 Makoumbou), Ntcham (Dk. 83 Borevkovic), Holse, Coulibaly (Dk. 63 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 83 Mendes), Mouandilmadji

        Gol: Dk. 10 Musaba (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Augustyniak, Dk. 90+1 Jedrzejczyk, Dk. 90+3 Pankov (Legia Varşova), Dk. 20 Celil Yüksel, Dk. 90+1 Van Drongelen, Dk. 90+3 Borevkovic, Dk. 90+6 Yunus Emre Çift (Samsunspor)

        VARŞOVA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

