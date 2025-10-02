Futbol: UEFA Konferans Ligi
Stat:MarshallJozef Pilsudski
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Alexis Auger (Fransa)
Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre, Kacper Urbanski (Dk. 63 Elitim), Augustyniak, Wojciech Urbanski (Dk. 76 Bichakhchyan), Chodyna (Dk. 82 Zewlakow), Stojanovic (Dk. 63 Weibhaupt), Colak (Dk. 63 Rajovic)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Soner Gönül), Satka, Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 63 Makoumbou), Ntcham (Dk. 83 Borevkovic), Holse, Coulibaly (Dk. 63 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 83 Mendes), Mouandilmadji
Gol: Dk. 10 Musaba (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Augustyniak, Dk. 90+1 Jedrzejczyk, Dk. 90+3 Pankov (Legia Varşova), Dk. 20 Celil Yüksel, Dk. 90+1 Van Drongelen, Dk. 90+3 Borevkovic, Dk. 90+6 Yunus Emre Çift (Samsunspor)
VARŞOVA
