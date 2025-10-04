Samsun'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.A. (43) idaresindeki 34 MIH 134 plakalı kamyonet, Kestanepınar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.
Kazada kamyonette bulunan B.A.(18) yaralandı. B.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
