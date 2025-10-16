Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

        Havza Devlet Hastanesinde Hastane Afet Planı kapsamında yangın eğitimi verildi ardından yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:16
        Havza Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Havza Devlet Hastanesinde Hastane Afet Planı kapsamında yangın eğitimi verildi ardından yangın tatbikatı yapıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ve Havza Devlet Hastanesi işbirliği ile düzlenen etkinlik kapsamında ilk olarak hastane personeline hastane eğitim salonunda İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz ve itfaiye eğitim personelince yangın eğitimi verildi.

        Eğitimde yanma, yangın, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangının önlenmesi için alınacak tedbirler, yangına müdahale, 112 kullanımı ve yangın tüpünün kullanılması konusunda bilgiler verildi.

        Programın ikinci kısmında hastane bahçesinde eğitime katılan hastane personeline yönelik yangına müdahale ve yangın tüpü kullanma tatbikatı yaptırıldı.

        Havza Devlet Hastanesi Müdürü Nizamettin Gündüz, tatbikatın başarı ile gerçekleştiğini belirterek, "Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Olası eksiklerimizi görmek ve afetlere hazırlıklı olmak adına yapılan eğitimleri ve tatbikatlara önem veriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

