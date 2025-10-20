Habertürk
        Vezirköprü'de avcılar av sezonuna hazırlanıyor

        Vezirköprü'de avcılar av sezonuna hazırlanıyor

        Vezirköprü Avcılar Derneği üyeleri, 25 Ekim'de başlayacak 2025–2026 av sezonu öncesinde yemek programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:01 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:01
        Dernek başkanı Mecit Keskin, yemekte yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'ya, Belediye Başkanı Murat Gül'e, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline ve dernek üyelerine teşekkür etti.

        Sezon açılışında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

