        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:39 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:39
        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        C.Ç.(57) idaresindeki 55 GN 572 plakalı kamyonet, Alibeyli Mahallesinde karşı yönden gelen H.Ş.(39) idaresindeki 55 ALM 396 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü C.Ç. ile araçta bulunan K.Ç. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

