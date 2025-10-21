Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
C.Ç.(57) idaresindeki 55 GN 572 plakalı kamyonet, Alibeyli Mahallesinde karşı yönden gelen H.Ş.(39) idaresindeki 55 ALM 396 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü C.Ç. ile araçta bulunan K.Ç. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
