Havza'da deprem tahliye tatbikatı yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde "Afet ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında düzenlenen tatbikatta öğrenciler, deprem anında doğru davranışları teorik ve uygulamalı olarak öğrendi.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda İl AFAD Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Sezgin Bayraktar tarafından öğrencilere afet türleri, alınacak önlemler ve afet sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrenciler, okul binasından güvenli şekilde tahliye edilerek toplanma alanına yönlendirildi.

Okul Müdürü Mahmut Bektaş, "Uygulama ile öğrencilerimizin yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmeleri yolunda önemli adımlar atıldı. Olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor." dedi.