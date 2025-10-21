Samsun'da istinat duvarının çökme tehlikesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, istinat duvarının çökme tehlikesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, istinat duvarının çökme tehlikesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi 56'lar mevkisindeki inşaat alanında bulunan istinat duvarında çökme riski tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapattı.
Yetkililer, duvardaki tehlikenin ortadan kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.