        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 09:16 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:17
        Samsun'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş'nin (45) saklandığı adres tespit edildi.

        Üçköprü Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

