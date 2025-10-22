Samsunspor, Konferans Ligi'nde yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Maç, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.

Müsabakayı İzlanda Futbol Federasyonundan Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Dinamo Kiev maçında kadroda yer almayacak.

- Ntcham'dan kötü haber geldi

Karadeniz ekibinde, Zecorner Kayserispor oynanan son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Aynı maçta sakatlık yaşayan Zeki Yavru'nun ise Dinamo Kiev maçında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Dinamo Kiev karşısında oynamayacak.