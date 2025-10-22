Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada, 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.G. (47) ve E.G. (39) emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.