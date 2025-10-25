Samsun'da 4. Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı

Samsun'da, "Rehabilitasyonda Aile Gücü: Birlikte Sağlıklı Yaş Alma ve Yaşam Kalitesi" temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Havza Belediyesi, Havza Yerel İylem Gurubu Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılışı, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. İlker İlhanlı, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde multidisipliner yaklaşım sergileyen kongre sayısının az olduğunu belirterek, "Farkımız hem engelli ve yaşlı sağlığı önceliği olması hem de multidisipliner yaklaşım içerisinde bakım, rehabilitasyon, sosyal hizmetler ve sağlık turizmi gibi bölgede sağlık ve turizmle alakalı ne varsa hepsini bir arada toplamayı başarabilen bir kongre olmamızdır." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise yaşlı ve engelli bireylerin hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan onurlu ve bağımsız şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerinin en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bu anlayışla yaşlı ve engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmek, insan haklarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek Bakanlığımızın en önemli hedeflerinin biridir." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eyüp Çakır da bu tür kongrelerin geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Gerekirse tüm ilimize ve ilçelerimize yaymalıyız. Yaşlımıza sahip çıkmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve bu anlamda çalışan herkesin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. İlker İlhanlı'nın yaptığı "Ailenin Güçlendirilmesi: Birlikte Sağlıklı Yaş Alma ve Yaşam Kalitesi" konulu oturum yapıldı.