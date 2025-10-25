Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 4. Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı

        Samsun'da, "Rehabilitasyonda Aile Gücü: Birlikte Sağlıklı Yaş Alma ve Yaşam Kalitesi" temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:39 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 4. Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da, "Rehabilitasyonda Aile Gücü: Birlikte Sağlıklı Yaş Alma ve Yaşam Kalitesi" temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı.

        Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Havza Belediyesi, Havza Yerel İylem Gurubu Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılışı, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. İlker İlhanlı, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde multidisipliner yaklaşım sergileyen kongre sayısının az olduğunu belirterek, "Farkımız hem engelli ve yaşlı sağlığı önceliği olması hem de multidisipliner yaklaşım içerisinde bakım, rehabilitasyon, sosyal hizmetler ve sağlık turizmi gibi bölgede sağlık ve turizmle alakalı ne varsa hepsini bir arada toplamayı başarabilen bir kongre olmamızdır." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise yaşlı ve engelli bireylerin hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan onurlu ve bağımsız şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerinin en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bu anlayışla yaşlı ve engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılımlarını güçlendirmek, insan haklarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek Bakanlığımızın en önemli hedeflerinin biridir." diye konuştu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eyüp Çakır da bu tür kongrelerin geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Gerekirse tüm ilimize ve ilçelerimize yaymalıyız. Yaşlımıza sahip çıkmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve bu anlamda çalışan herkesin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. İlker İlhanlı'nın yaptığı "Ailenin Güçlendirilmesi: Birlikte Sağlıklı Yaş Alma ve Yaşam Kalitesi" konulu oturum yapıldı.

        Türkiye'den 12, yurt dışından 7 üniversiteden akademisyenlerin katıldığı kongre, yarın sona erecek.

        Kongrenin açılışına, Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya ile Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Park halindeki minibüste çıkan yangın ev ve iş yerine sıçradı
        Park halindeki minibüste çıkan yangın ev ve iş yerine sıçradı
        Minibüste çıkan yangında 2 bina zarar gördü
        Minibüste çıkan yangında 2 bina zarar gördü
        Samsun'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Samsun'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 13 yaşındaki Asaf, öldü
        Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 13 yaşındaki Asaf, öldü
        Vezirköprü'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
        Vezirköprü'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi