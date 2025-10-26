Samsun'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenimahalle Mahallesi 3216. Sokak'ta bulunan bir binanın 2. katındaki, K.D.'ye (51) ait dairenin çocuk odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.
