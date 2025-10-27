GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Olayın dün aynı yerde bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Açılan ateş sonucu M.B. ile o sırada manavda oturan R.K. (67) hafif yaralandı.

M.K. (21) ile M.B. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

