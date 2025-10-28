Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Yusuf Ziya Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:01 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:01
        Yılmaz, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve onurunu yaşadıklarını vurguladı.

        Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden verilen büyük mücadelenin eseri olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm halkımızın kahramanlıkları ve fedakarlıkları sonucu 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'imiz, bizler için büyük bir destan ve onur kaynağıdır. 102 yıl önce tüm olumsuz şartlara rağmen Türk milletinin azmi, bağımsızlık kararlılığı ve birlik beraberliği sayesinde kurulan Cumhuriyet'imiz bizlere emanet edilmiştir. Bu emaneti tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay kurulmadığını, birlik ve beraberliğin devam ettiği sürece hiçbir gücün ülkeyi bölmeye veya zayıflatmaya muvaffak olamayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Güçlü Türkiye, Cumhuriyet'in bünyesinde aziz milletiyle dimdik ayaktadır. Hiç kimse birliğimizi bozamayacak, ülkemizin güçlenmesini engelleyemeyecektir. Şehitlerimize ve bu ülke için büyük fedakarlıklar göstermiş kahramanlarımıza büyük borçlarımız vardır. Devraldığımız emaneti en iyi şekilde koruyarak geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımamız gerekmektedir. Cumhuriyet, tüm vatandaşların ortak paydasıdır. Cumhuriyet'in özünü, anlamını ve nasıl korunması gerektiğini her bir Türk vatandaşı en iyi şekilde bilmektedir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, şehit ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

