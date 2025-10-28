19 Mayıs ilçesinde çiftçilere toprak analizi eğitimi verildi

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Toprağını Tanı 19 Mayıs Projesi" kapsamında eğitim çalışması yapıldı.

Proje çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, çiftçilerle bir araya gelerek toprak numunesi alma süreci hakkında uygulamalı bilgi verdi.

Eğitimde toprak numunesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler, numune alınacak alanın belirlenmesi, toprağın nem durumu ve numunelerin laboratuvara uygun şekilde gönderilmesi gibi konular ele alındı.

Alınan toprak numunelerinin analizinin yaptırılarak sonuçların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla çiftçilere ulaştırılacağı, bu sonuçlara göre de her çiftçinin arazisine uygun bireysel gübreleme programlarının anlatılacağı ifade edildi.

Bu sayede çiftçilerin topraklarını daha verimli kullanmaları ve üretim kalitelerini artırmaları hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında çiftçileri bilgilendirme çalışmalarını sürdürülecek.