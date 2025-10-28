Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs ilçesinde çiftçilere toprak analizi eğitimi verildi

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Toprağını Tanı 19 Mayıs Projesi" kapsamında eğitim çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 19:37 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs ilçesinde çiftçilere toprak analizi eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Toprağını Tanı 19 Mayıs Projesi" kapsamında eğitim çalışması yapıldı.

        Proje çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, çiftçilerle bir araya gelerek toprak numunesi alma süreci hakkında uygulamalı bilgi verdi.

        Eğitimde toprak numunesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler, numune alınacak alanın belirlenmesi, toprağın nem durumu ve numunelerin laboratuvara uygun şekilde gönderilmesi gibi konular ele alındı.

        Alınan toprak numunelerinin analizinin yaptırılarak sonuçların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla çiftçilere ulaştırılacağı, bu sonuçlara göre de her çiftçinin arazisine uygun bireysel gübreleme programlarının anlatılacağı ifade edildi.

        Bu sayede çiftçilerin topraklarını daha verimli kullanmaları ve üretim kalitelerini artırmaları hedefleniyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında çiftçileri bilgilendirme çalışmalarını sürdürülecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Vezirköprü'de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi
        Vezirköprü'de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Vezirköprü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Vezirköprü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor