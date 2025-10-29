Alaçam'da 19 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi

Kızlan ile Yukarı Isıganlı Mahallesi bölgesinde bulunan Karadere mevkisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sosyal medya içerik üreticilerinin katılımıyla 19 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.