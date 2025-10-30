Samsun'da nakliye aracına saklanan uyuşturucuyu "Şila"nın hassas burnu buldu

Operasyonda sürücü ile uyuşturucuyla bağlantısı olduğu tespit edilen B.G. (39) gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Şila" ile araçta yapılan aramada, kamyonetteki ev eşyaları arasına saklanmış valiz içinde 4 kilo 975 gram sentetik uyuşturucu ile 4 bin 840 uyuşturucu hap ele geçirildi.

