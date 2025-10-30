Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da nakliye aracına saklanan uyuşturucuyu "Şila"nın hassas burnu buldu

        Samsun'da nakliye aracında narkotik köpeği "Şila"nın desteğiyle uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:21 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:21
        Samsun'da nakliye aracına saklanan uyuşturucuyu "Şila"nın hassas burnu buldu
        Samsun'da nakliye aracında narkotik köpeği "Şila"nın desteğiyle uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit edilen M.A'nın (30) kullandığı nakliye aracını, Havza ilçesinde durdurdu.

        Narkotik köpeği "Şila" ile araçta yapılan aramada, kamyonetteki ev eşyaları arasına saklanmış valiz içinde 4 kilo 975 gram sentetik uyuşturucu ile 4 bin 840 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda sürücü ile uyuşturucuyla bağlantısı olduğu tespit edilen B.G. (39) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

