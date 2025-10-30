Vezirköprü KYK Yurdu Müdürlüğüne İbrahim Acar atandı

Meslekte 40. yılını tamamladığını dile getiren Acar, "Vezirköprü'de yeniden göreve başladığım için mutluyum. Yurdumuzun kapasitesi kız 236, erkek 177 olmak üzere toplam 413'tür. Şu anda 311 öğrencimiz yurdumuzda kalmaktadır." dedi.

Vezirköprü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'nda yaklaşık 10 yıl önce kurucu müdürlük görevinde bulunan İbrahim Acar, yeniden bu göreve getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.