        Alaçam Belediye Başkanı Özdemir'den "maden" açıklaması

        Alaçam Belediye Başkanı Özdemir'den "maden" açıklaması

        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Dürtmen mevkisinde maden aramak için ruhsat talebinde bulunan firmanın bu talebinden vazgeçtiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:21 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:24
        Alaçam Belediye Başkanı Özdemir'den "maden" açıklaması
        Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dürtmen mevkisinde yabancı bir kuruluş tarafından 18 Haziran 2025'te maden arama çalışması yapılması için ruhsat talebinde bulunulduğunu, konu hakkında Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından görüşü sorulan Alaçam Belediyesinin olumsuz görüş bildirdiğini belirtti.

        Aynı şekilde Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Valiliğine bağlı ilgili kurumların da olumsuz görüş bildirdiğini aktaran Özdemir, süreç sonunda 7 Ekim'de ilgili firmanın Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bölgedeki maden arama talebinden vazgeçtiğine dair yazısını sunduğunu kaydetti.

        Özdemir, Dürtmen mevkisinde maden arama çalışmalarının yapılmaması yönünde kendilerine destek veren tüm siyasi parti temsilcilerine, Alaçam halkına, çevreye duyarlı sivil toplum kuruluşlarına ve doğa hassasiyeti gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

