        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunlu kadın nakkaşlar camilerin duvarlarını motiflerle süslüyor

        SAİT KUZU - Samsun'da yaşayan kadın nakkaşlar Aynur Şeker, Nazlı Cezan ve Işık Kahrıman, metrelerce yüksekteki iskeleye çıkarak camilerde duvar süslemesi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:39
        Samsunlu kadın nakkaşlar camilerin duvarlarını motiflerle süslüyor
        SAİT KUZU - Samsun'da yaşayan kadın nakkaşlar Aynur Şeker, Nazlı Cezan ve Işık Kahrıman, metrelerce yüksekteki iskeleye çıkarak camilerde duvar süslemesi yapıyor.

        Aynur Şeker, Nazlı Cezan ve Işık Kahrıman, süslemesini yapacakları camilerde iskeleyi kurduktan sonra boyalarını ve diğer malzemelerini hazırlıyor.

        Kurdukları ahşap merdivenle iskeleye çıkan kadın nakkaşlar, metrelerce yükseklikte camilerin tavanları ve duvarlarına ince fırça darbeleriyle motifler yaparak sanatlarını icra ediyor.

        Nakkaşlar, son olarak Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yapımı süren Soyuk Camisi'nin duvarlarını motiflerle şekillendirdi.

        - "İşimi elimden geldiğince layığıyla yapmaya gayret ediyorum"

        Aynur Şeker, AA muhabirine, bu işe 2014 yılında, daha sonra eşi olan Emin Şeker'in yanında başladığını söyledi.

        Eşi ve diğer ustalarının yanında 2 yıl çalışarak nakkaşlığı öğrendiğini belirten Şeker, "11 yıldır bu işin içindeyim. Bugüne kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Isparta, Antalya gibi birçok şehirde 100'ün üzerinde camide görev aldım. Her biri benim için ayrı bir tecrübe oldu." dedi.

        İşini severek yaptığını vurgulayan Şeker, "Her işin bir zorluğu vardır ama bizim işimiz biraz daha dikkat ve sabır ister. İskele kurmak, sökmek, zemin boyamak, yüksekte çalışmak kolay değil ama benim bakış açım, kadın isterse yapar. Genelde erkeklerin yaptığı bir iş ama ben kadınların da bu işi hakkıyla yapabileceğini düşünüyorum. İşimi elimden geldiğince layığıyla yapmaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Şeker, aldığı mikrokredi desteğiyle işini büyüttüğünü dile getirerek, "Arkadaşım Nazlı sayesinde mikrokrediyle tanıştım. Başvuru yaptım ve onaylandı. Aldığım destekle boya, fırça, malzeme gibi ekipmanlarımı tamamladım. Böylece hem işlerimiz kolaylaştı hem de kazancımız arttı. Mikrokredi, kadınlar için çok büyük bir fırsat. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

        Kadınların her alanda çalışabileceğine işaret eden Şeker, "Kadınlar isterse bu işi de başka işleri de yapabilir. Yeter ki inansınlar ve vazgeçmesinler. Biz bu işi yaparken hem ailemize katkı sağlıyoruz hem de sanatımızı sürdürüyoruz. Bu bizim için bir gurur." dedi.

        - "Bu iş sayesinde hayatımı yeniden kurdum"

        Nazlı Cezan ise eşinden ayrıldıktan sonra 2011 yılında İstanbul'dan Samsun'un Çarşamba ilçesine taşındığını anlatarak, şunları söyledi:

        "Eşimden ayrıldıktan sonra iki çocuğumla yeni bir hayat kurmak zorundaydım. 2012 yılında mikrokrediyle tanıştım ve hayatımı onun sayesinde yönlendirdim. Aynur arkadaşımla cami süsleme işine başladık. İlk zamanlar çok zorlandık ama bugün mesleğimizden kazandığımız parayla hem evimizi geçindiriyoruz hem de çocuklarımızı okutuyoruz. Bu iş sayesinde hayatımı yeniden kurdum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

