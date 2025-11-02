Samsun'da LÖSEV farkındalık yürüyüşü düzenledi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Şubesi'nce 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Çiftlik Caddesi'ni takip ederek Onur Anıtı'nda son buldu.

Etkinliğe LÖSEV gönüllülerinin yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi Fayda Topluluğu öğrencileri, Samsun 19 Mayıs İzcilik Kulübü liderleri ve izcileri, Türk Chopper Samsun üyeleri ile İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hava Merasim Bölüğü Bando Takımı katıldı.

Yürüyüş güzergahında balonlarla süslenmiş renkli ve eski model araçlar da korteje eşlik etti.

LÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, AA muhabirine, bu haftanın en önemli haftalardan biri olduğunu söyledi.

LÖSEV'in kuruluşu ve farkındalık haftası kapsamında gönüllüler, aileler ve iyileşmiş gençlerle beraber yürüyüş düzenlediklerini belirten Taşkınsu,"Hep beraber Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyerek, Onur Anıtı'na çelenk bırakarak yürüyüşümüzü tamamlayacağız." dedi.