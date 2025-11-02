Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da LÖSEV farkındalık yürüyüşü düzenledi

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Şubesi'nce 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:23 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da LÖSEV farkındalık yürüyüşü düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Şubesi'nce 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Çiftlik Caddesi'ni takip ederek Onur Anıtı'nda son buldu.

        Etkinliğe LÖSEV gönüllülerinin yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi Fayda Topluluğu öğrencileri, Samsun 19 Mayıs İzcilik Kulübü liderleri ve izcileri, Türk Chopper Samsun üyeleri ile İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hava Merasim Bölüğü Bando Takımı katıldı.

        Yürüyüş güzergahında balonlarla süslenmiş renkli ve eski model araçlar da korteje eşlik etti.

        LÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, AA muhabirine, bu haftanın en önemli haftalardan biri olduğunu söyledi.

        LÖSEV'in kuruluşu ve farkındalık haftası kapsamında gönüllüler, aileler ve iyileşmiş gençlerle beraber yürüyüş düzenlediklerini belirten Taşkınsu,"Hep beraber Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyerek, Onur Anıtı'na çelenk bırakarak yürüyüşümüzü tamamlayacağız." dedi.

        LÖSEV Samsun Koordinatörü Kübra Akın Küçükaras da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle lösemiye karşı farkındalık oluşturmayı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        LÖSEV gönüllüsü Cengiz Şahin de LÖSEV'in yaptıklarını duyduğunda gönüllü olmaya karar verdiğini ve yürüyüşe katıldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?

        Benzer Haberler

        Alaçam'da düzenlenen operasyonda 19 kilo kaçak tütün ele geçildi
        Alaçam'da düzenlenen operasyonda 19 kilo kaçak tütün ele geçildi
        Samsun'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da düzenlenen operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Hamrun'u yenerek son 16 turuna kalacağız
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Hamrun'u yenerek son 16 turuna kalacağız
        Samsun'da mesire alanındaki sincaplar görüntülendi
        Samsun'da mesire alanındaki sincaplar görüntülendi
        Samsunlu kadın nakkaşlar camilerin duvarlarını motiflerle süslüyor
        Samsunlu kadın nakkaşlar camilerin duvarlarını motiflerle süslüyor