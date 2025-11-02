Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 9 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 02.11.2025 - 15:38
        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 9 kişi yakalandı
        Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 9 şüphelinin üst, araç ve ikamet aramalarında 209,45 gram sentetik uyuşturucu, 621 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 18 tabanca ve 8 bin 790 lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı maddi ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

