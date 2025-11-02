Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Yapılan operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

