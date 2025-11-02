Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:04
        Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

        Yapılan operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

