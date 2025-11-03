Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        MHP Havza İlçe Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor

        Milliyetçe Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Havza İlçe Başkanlığı sohbet toplantılarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:15 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:15
        MHP Havza İlçe Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
        Milliyetçe Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Havza İlçe Başkanlığı sohbet toplantılarını sürdürüyor.

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, MHP Belediye Meclis Üyesi Ersin Şener ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, "Derdiniz derdimizdir" konulu toplantısı kapsamında Sivrikese Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Yüksel, toplumun her kesimiyle buluşmayı hedeflediklerini belirterek, "Önceliğimiz Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi. Genel Başkanımız bilge lider sayın Devlet Bahçeli, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır devam eden terör belasına son vermek için çok önemli bir süreç başlattı. Terörsüz Türkiye hedefi, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup, bu süreç başarıya ulaştığında kazananın 86 milyon milletimizin tamamı olacaktır. 2016 yılında ülkemizin bekası için çıktığımız noktadan bu gün Terörsüz Türkiye hedefi ile yolumuza devam ediyoruz." dedi.

        Vatandaşların taleplerini dinlemek dertleriyle dertlenmek için yollarda olduklarını da aktaran Yüksel, "Halkımızın bizlere vermiş olduğu destek ve görevin bilinci ile yolumuza devam ediyoruz. Birliğin ve dayanışmanın önemini vurgulayan bu ziyaretlerde çalınmadık kapı, dinlenmedik insan bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

