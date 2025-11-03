Habertürk
        Samsun Haberleri

        SAMDOB "Sonsuz Uyanış" balesini sanatseverlerle buluşturdu

        Koreograf ve bale sanatçısı David Khozashvili tarafından sahneye konulan "Sonsuz Uyanış" bale eserinin prömiyeri, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından izleyiciyle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 21:53 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:53
        SAMDOB "Sonsuz Uyanış" balesini sanatseverlerle buluşturdu
        Librettosu Aslı Onaç Aytekin tarafından kaleme alınan eser, insanın kendisi ve Tanrı ile ilişkisini, varoluşu ve aşk arayışını konu aldı.

        Yaklaşık 60 dakika süren eserde 15 dansçı ve bir anlatıcı yer aldı.

        Boşluk olarak tanımlanan soyut mekanda geçen eserde, ateş, su, toprak ve hava elementleri insanın içsel dünyasını temsil etti.

        Varoluş döngüsünü izleyiciye aktaran eser, her bölümünde farklı elementlerin sembolik anlamlarını dans diliyle sahneye taşıdı.

        İki perdelik eserin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

        Koreografi ve rejisörlüğünü Khozashvili'nin yaptığı eserin orkestra şefliğini Mürsel Yavuz üstlenirken, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, şiir Emir Can Kahyeri, kostüm tasarımı ise Gülnur Çağlayan Tuluk imzasını taşıyor.

