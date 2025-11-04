Bafra'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde, F.K. ile Ö.E. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., yanında bulunan bıçakla Ö.Y'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
