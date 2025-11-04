Samsun'da silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren sanık ile babasının yargılanmasına başlandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren ve 1 kişiyi yaralayan sanık ile babasının yargılanmasına başlandı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul Okan Doğan T'nin yakınları, olayda yaralanan Doğan A, tutuklu sanıklar Mert T. (16) ve babası Halil İbrahim T. (48) ile taraf avukatları katıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mert T'nin "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan, babası Halil İbrahim T'nin ise "azmettirme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Okan Doğan T'yi silahla öldüren sanık Mert T, maktulün evlenmek için ablasını kaçırdığını ve daha önceden de kardeşini dövdüğünü söyledi.

Maktulün kendisi üzerinde sürekli üstünlük kurmaya çalıştığını savunan Mert T, şöyle konuştu:

"Olay günü babamla sohbet ediyorlardı. Ben de bunlara çay verdim. Babamla konuşurken sesleri yükseldi ve tartışma çıktı. Babama zarar vermesinden korkuyordum. Sesler fazla yükselince şuurumu kaybettim. Silahı çıkardım ayağına tuttum. Demek ki o anda tabancaya hamle yapmış mermi göğsüne gelmiş. O anki heyecanla kovaladım, o da kaçtı. Tam olarak neler yaşandı hatırlamıyorum. Dönerken silah tutukluk yapmış ve silah patladı o anda. Mermi başkasına da gelmiş. Babam, 'oğlum sen ne yaptın çabuk dükkana geç' dedi. Babama bir şey yapacağını düşündüm. Kimse bana 'vur' demedi."

Mahkeme başkanının "Senin yaşın kaç? Sen niye belinde silah taşıyorsun?" sorusu üzerine Mert T, "16 sayın hakimim. Tabancaları seviyorum." yanıtını verdi.

Sanık Halil İbrahim T. ise olayın yaşandığı günün akşamında kızını istemeye geleceklerini öne sürdü.

Okan Doğan T'nin konuşmak için dükkana geldiğini aktaran Halil İbrahim T, "Geldikten sonra Mert bize çay verdi. Okan'a, sen benin çocuklarımı dövdün. Kızımı da kaçırdın. Benim kızım şehir kızı onunla yapamazsın, köyde hayvana bakamaz dedim. Bana, 'amca sen böyle dersen zaten olmaz' dedi ve sesler yükseldi. Mert oturduğu yerden kalktı. Mert, Okan'a 2 el sıktı. Sonra Okan kaçtı. Mert de peşine gitti. Ben de peşlerinden dışarı çıktım. Ben kimseyi azmettirmedim. Silah rahmetli babamdan kalan silah. Ne zaman aldı bilmiyorum." dedi.

Müşteki Doğan A. ise, "Dışarda sigara yakıyordum, biri 'vur vur' deyince kafamı kaldırdım. Baktım ve biri silahla birini kovalıyordu. Silah sesleri geldi ve sonrasında baktığımda mermilerden birinin bana girdiğini fark ettim. Ben çok mağdurum. Mermi bağırsaklarımı parçaladı. Şu an 4 ağrı kesici içtim. 6 aydır iş hayatım ve psikolojim gitti. Kimin bağırdığını görmedim. Mert'in ateş ettiğini gördüm sadece. Sonrasında yığıldım zaten." şeklinde konuştu.