Samsun'daki motosiklet kazasında yaralanan yaya tedavi gördüğü hastanede öldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda dün K.A. (19) idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosikletin çarpması sonucu yaralanan Fahrettin Demir (37), tedavi altına alındığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Fahrettin Demir, 3 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışırken K.A. idaresindeki motosikletin çarpması sonucu yaralanmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu A.S. de (56) olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.
