Samsun'daki motosiklet kazasında yaralanan yaya tedavi gördüğü hastanede öldü

Fahrettin Demir, 3 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışırken K.A. idaresindeki motosikletin çarpması sonucu yaralanmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu A.S. de (56) olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.