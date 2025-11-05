Samsun Valisi Tavlı'dan Yeşilay'a ziyaret

Samsun Din Görevlileri Derneği iş birliğinde camilerde oluşturulacak sohbet halkaları aracılığıyla akşam ve yatsı namazları arasında cemaate bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yapılmasının planlandığı proje hakkında değerlendirmede bulunulan ziyarette, Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülecek eğitim faaliyetleri ile kurum müdürlerine yönelik planlanan bağımlılık eğitimleri konusunda da bilgi sunuldu.

Ziyarette Vali Tavlı, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, yönetim kurulu üyeleri ve YEDAM uzman personeliyle bir araya geldi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeşilay Samsun Şubesi ile Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

