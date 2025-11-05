Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otizmli çocuklar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde otizmli çocuklarla ailelerine yönelik, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gezisi düzenlendi.

        Giriş: 05.11.2025 - 11:47 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:47
        Samsun'da otizmli çocuklar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi
        Samsun'un Bafra ilçesinde otizmli çocuklarla ailelerine yönelik, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gezisi düzenlendi.

        Bafra Gençlik Merkezi tarafından "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen gezi, Bafra Etnografya Müzesi ziyareti ile başladı.

        Bafra Etnografya Müzesi Müdürü Hasan Dikmen, müzede sergilenen eserlerle ilgili ailelere ve otizmli çocuklara bilgi verdi.

        Daha sonra otizmli çocuklarla aileleri, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gitti.

        Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Bafra Şube Şefi Cengiz Akyüz tarafından delta hakkında bilgi aktarılan ziyaretçilere, kuş türleri ve hayvanlarla ilgili sunum yapıldı.

        Çocuklar, burada bisiklete de binerek hoşça vakit geçirdi.

        Bafra Otizmle Yaşayan Aileler Derneği Başkanı Nihal Arslan, geziden dolayı Bafra Gençlik Merkezi'ne ve gönüllülere teşekkür ederek, "Yaptığımız projelere verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. Burada özel çocuklarımız eğlenceli vakit geçirdi." dedi.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise gençlerin yanı sıra dezavantajlı gruplara yönelik de etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Özel çocuklarımız ve anneleri için planladığımız etkinliğimiz ile sosyal hayata katılımlarını pekiştirmeyi hedefledik. Etkinliğe gösterdikleri katılımdan dolayı tüm ailelerimize teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimizi planlamalarımız dahilinde sürdüreceğimizi belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

