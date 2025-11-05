Samsun'da otizmli çocuklar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi

Samsun'un Bafra ilçesinde otizmli çocuklarla ailelerine yönelik, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gezisi düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi tarafından "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen gezi, Bafra Etnografya Müzesi ziyareti ile başladı.

Bafra Etnografya Müzesi Müdürü Hasan Dikmen, müzede sergilenen eserlerle ilgili ailelere ve otizmli çocuklara bilgi verdi.

Daha sonra otizmli çocuklarla aileleri, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne gitti.

Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Bafra Şube Şefi Cengiz Akyüz tarafından delta hakkında bilgi aktarılan ziyaretçilere, kuş türleri ve hayvanlarla ilgili sunum yapıldı.

Çocuklar, burada bisiklete de binerek hoşça vakit geçirdi.

Bafra Otizmle Yaşayan Aileler Derneği Başkanı Nihal Arslan, geziden dolayı Bafra Gençlik Merkezi'ne ve gönüllülere teşekkür ederek, "Yaptığımız projelere verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. Burada özel çocuklarımız eğlenceli vakit geçirdi." dedi.