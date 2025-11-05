Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı'nda modern standartlarda hayvan barınağı yapılıyor

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde modern standartlara uygun hayvan barınağı yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:14 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:14
        Salıpazarı'nda modern standartlarda hayvan barınağı yapılıyor
        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde modern standartlara uygun hayvan barınağı yapımına başlandı.

        Yapılacak tesiste sahipsiz hayvanların barınmasının yanı sıra tedavi, bakım, beslenme ve rehabilitasyon süreçleri de gerçekleştirilecek.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, hayvanların yaşam konforunu artıracak çalışmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

        Sadece bir barınak değil, can dostlarının güvende olacağı, tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanacağı modern bir yaşam alanı inşa edileceğini anlatan Karaca, "Çalışmaları hızlı şekilde ilerletiyoruz. Kısa sürede tamamlayarak ilçemize kazandıracağız." dedi.

        Karaca, sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarda yaşamaları için projenin önemli bir sosyal sorumluluk adımı olduğunu kaydetti.

