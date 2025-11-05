Bafra Ovası'nda sebze tarla günü etkinliği yapıldı

Bafra Ovası'nda sebze çeşitleri eken çiftçilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım amaçlı tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Koruluk Mahallesi'nde bir araya gelen çiftçiler, karnabahar, brokoli, kelem ve kırmızı karnabahar gibi sebzeleri inceleme fırsatı buldu.

Etkinliği düzenleyen tohumculuk firmasının Ege, Marmara ve Karadeniz Bölge Satış Müdürü Tolga Tabur, AA muhabirine, uzun bir deneme süreci sonunda etkinliği yaptıklarını söyledi.

Bafra'nın tarımda önemli yeri bulunduğuna işaret eden Tabur, "Lahanagil dediğimiz ürünlerin ana üssü Karadeniz'de Bafra. O yüzden Bafra'yı seçiyoruz. Ürünlerin yurt içi ve yurt dışında tanınırlığı ile üreticilere ve tüccara sağlayacağı katkı etkinlikte ön plana çıkarıldı." dedi.

Firmanın müşteri deneyim uzmanı Elif Erdem ise firmalarının 60. yılını kutladığına dikkati çekerek, "Yerel üreticilerimizle değişen iklim ve zorlu koşullara karşı nasıl daha iyi mücadele edip verimi artırabiliriz, bunun peşindeyiz." ifadesini kullandı.