        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor-Hamrun Spartans maçına doğru

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Malta ekibi Hamrun Spartans'ın teknik direktörü Giacomo Modica, ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 18:52 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:52
        Modica ve tecrübeli oyuncu Ognjen Bjelicic, maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

        İtalyan teknik adam, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

        Konferans Ligi'nde son oynadıkları iki karşılaşmada yenildiklerini hatırlatan Modica, "Performans açısından önceki 2 maçımız iyiydi. Takımın ruhu yerindeydi, iyi mücadele ettik. Sadece birkaç pozisyonla alakalı sorun yaşamıştık. İstediğimiz skorları alamasak da takımımın şimdiye kadar gösterdiği performanstan memnunum. Maça kısa bir süre kaldı. Karşımızda güçlü bir takım var. İlk 2 maçını kazandı. Biz de iyi bir takımız. Şu ana kadar puan alamasak da puan almak için savaşacağız. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz." ifadelerini kulllandı.

        Samsunspor'un Avrupa'da tanınmasa bile iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Modica, "Karşımızda güçlü bir takım var. Samsunspor'un kanatlarda ve defansta iyi oyuncuları var. Biz de takım oyununa önem veriyoruz. İyi oyuncularım var ve performanslarına güveniyorum." diye konuştu.

        Deneyimli defans oyuncusu Ognjen Bjelicic ise Samsunspor maçına yüzde 100 hazır olduklarını dile getirerek, "Samsunspor'a saygı duyuyoruz ama gözümüzde korku yok. Bizim için derbi gibi bir maç. Yarınki maçı kazanmayı hak ediyoruz. En iyi defans oyuncusu değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

