Samsun'da silahlı tehdit iddiasıyla gözaltına alınan kişiye adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişileri silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bafra'ya bağlı Gökçeağaç Mahallesi’nde C.Ç. (62), komşuları M.C.A. (27), E.A. (47) ve V.A. (45) ile arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı.

Daha sonra jandarmaya başvuran C.Ç, tartışma esnasında kendisinin M.C.A. tarafından darbedildiği ve av tüfeği doğrultularak tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine jandarma ekipleri, M.C.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Bafra Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.