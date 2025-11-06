Samsun'da "Atıktan Değere Genç Adımlar Projesi" başladı

Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Atıktan Değere Genç Adımlar Projesi" başladı.

Yurtlarda gıda israfının önlenmesi ve atık gıdaların dönüştürülmesine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda karar vericilere sunulmak üzere politika önerileri geliştirilecek ve somut raporlar sunulacak.

Erasmus+ KA154-YOU başvurusu olarak hazırlanan ve yasal temsilciliğini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu'nun üstlendiği proje, gençlerin aktif katılımını esas alıyor.

Proje kapsamında 6-7 Kasım tarihlerinde Samsun'da düzenlenen çalıştaya 1 eğitmen, 6 kolaylaştırıcı, 24 genç katılımcı, 6 kurum yetkilisi, 3 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 4 Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilisi katıldı.

Karadeniz Yurt Müdürlüğünde başlayan çalıştay, Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanları Kübra Özbek, Ömer Can Çelik ve Almira Melodi Solak'ın koordinasyonunda yürütülüyor.