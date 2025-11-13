Habertürk
        Hastalar LÖSEV'in ebru etkinliğinde buluştu

        Hastalar LÖSEV'in ebru etkinliğinde buluştu

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) yürüttüğü Hayat Bağları Projesi kapsamında tedavisi süren ve iyileşen kadın hastalar, ebru etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:48 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:50
        Hastalar LÖSEV'in ebru etkinliğinde buluştu
        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) yürüttüğü Hayat Bağları Projesi kapsamında tedavisi süren ve iyileşen kadın hastalar, ebru etkinliğinde bir araya geldi.

        Canik Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Cemal Çayır, katılımcılara yönelik ebru atölyesi gerçekleştirdi.

        15 kişinin katıldığı etkinlikte renklerin su üzerindeki dansı eşliğinde hem keyifli anlar yaşandı hem de sanatın iyileştirici yönü deneyimlendi.

        Cemal Çayır, ebrunun sabır ve umudu temsil ettiğini belirterek, "Ebru, sabrın ve umudun simgesidir. Hastalarımızla birlikte o umudu renklerle yaşadık. Onların yüzündeki tebessüm, bu çalışmanın en güzel sonucu oldu." dedi.

