Samsun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Yusuf A'nın kullandığı 55 ASH 416 plakalı kamyonet, Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Metin A. idaresindeki 34 BTT 879 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobilin kavşakta bariyere saplanarak durabildiği kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Sevim A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.