Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Türkiye şehitlerini uğurluyor

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:45 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Tekkeköy'deki Selyeri Mahallesi Camisi önünde şehit Altıok için tören düzenlendi.

        Altıok'un naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ovabaşı Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

        Şehidin 8 gün sonra doğum yapacak hamile eşi Seda Altıok, Türk bayrağına sarılı naaşın başından ayrılmadı. Şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli ise kardeşini asker selamıyla uğurladı.

        Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Kız kardeşinin boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kasap tutuklandı
        Kız kardeşinin boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kasap tutuklandı
        Şehit ağabeye polis kardeşin yürek yakan vedası Samsunlu şehit Emre Altıok...
        Şehit ağabeye polis kardeşin yürek yakan vedası Samsunlu şehit Emre Altıok...
        TOKİ Vezirköprü'ye 650 konut yapacak
        TOKİ Vezirköprü'ye 650 konut yapacak
        Vezirköprü'de 650 konut yapılacak
        Vezirköprü'de 650 konut yapılacak
        Samsun'da konut satışları bir yılda yüzde 6,6 arttı
        Samsun'da konut satışları bir yılda yüzde 6,6 arttı
        Canik Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce eğitimi
        Canik Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce eğitimi