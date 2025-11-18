Vezirköprü'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası yenilenecek
Vezirköprü'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeni hizmet binası yapılması için sözleşme imzalandı.
Vezirköprü'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeni hizmet binası yapılması için sözleşme imzalandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2,7 dekarlık alan üzerine 3 katlı projelendirilen yeni hizmet binasının yapım ihalesi için imzalar atıldı.
Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, yaptığı açıklamada, "Vezirköprü tarımın kalbidir. Çiftçimizin emeği ilçemizin bereketidir. Üreticimizin daha hızlı, nitelikli ve ulaşılabilir hizmet alması için bu yatırımı çok önemsiyoruz. Tarımda güçlenmek, Vezirköprü'nün geleceğini güçlendirmektir. Üreticimizin yanında durmaya, onların yükünü hafifletecek her adımı atmaya devam edeceğiz." dedi.
Yeni hizmet binasının, ilçenin tarımsal kapasitesini artıracak önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Gül, yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.