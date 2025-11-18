Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 19 taş altı takımıyla hazırlık karşılaşması oynadı.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa antrenmana katılmadı.
Samsunspor yarın da Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
