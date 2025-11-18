Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa antrenmana katılmadı.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 19 taş altı takımıyla hazırlık karşılaşması oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

