        Samsun Haberleri

        Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:50 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:50
        Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

        İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 19 taş altı takımıyla hazırlık karşılaşması oynadı.

        Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa antrenmana katılmadı.

        Samsunspor yarın da Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

