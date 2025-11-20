AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Minuz, sel kapanı çalışmalarını inceledi

AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Ömer Minuz, yapımı devam eden sel kapanı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İncelemelere AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ramazan Zengin de katıldı. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Minuz, ilçede yürütülen baraj ve sel kapanı projelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Minuz yaptığı açıklamada, "Salıpazarı Barajı ve sel kapanı projelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz yıllardır büyük zararlar gördüğü sel felaketlerinden kalıcı olarak kurtulacak. Bu projeler sadece taşkın riskini ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda tarım arazilerimizi ve yerleşim alanlarımızı da güvence altına alacak." dedi.

Başkan Minuz, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür etti.