        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:26 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:26
        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

        Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araç savrularak yolun karşısındaki minibüsle çarpıştı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlatırken araçlarda hasar oluştu.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren araçların çarpışma anı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

