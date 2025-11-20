Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç savrularak yolun karşısındaki minibüsle çarpıştı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlatırken araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren araçların çarpışma anı yer alıyor.
