        Samsun Haberleri

        Airsoft tutkunları Samsun'da düzenlenen turnuvada bir araya geldi

        Samsun'da düzenlenen turnuvada, airsoft tutkunları bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 15:27 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:27
        Airsoft tutkunları Samsun'da düzenlenen turnuvada bir araya geldi
        Samsun'da düzenlenen turnuvada, airsoft tutkunları bir araya geldi.

        Karadeniz Airsoft Derneğince Havza ilçesinde düzenlenen turnuvaya 4 ilden 50 sporcu katıldı.

        Airsoft tutkunları, Kuşkonağı Korusu'nda bir gece kamp ve gece oyunu gerçekleştirdikten sonra, airsoft için özel üretilen silahların replikalarıyla gün boyu mücadele etti.

        Oyun öncesinde ekipmanlarının bakımını ve kurulumunu yapan oyuncular, daha sonra kırmızı ve mavi takımlara ayrılarak alanlarını savundu.

        Karadeniz Airsoft Derneği Başkanı Atilla Kaya, yaptığı açıklamada, "Burada Ankara'dan, Çorum'dan, Samsun'dan ve Ordu'dan katılan arkadaşlarımız var. Hep birlikte eğlenmeye geldik. Dün gece geldik, gece oyunu oynadık. Kullandığımız ekipmanlar tamamen replikalardan oluşmakta. Airsoft sporuna başlamak isteyen arkadaşlarımızı önce misafir olarak etkinliklerimize alıyoruz. Daha sonrasında replikaları tanıtıp kendilerini bu spora başlatmak için motive ediyoruz. Bu oyunda asıl amaç, karşılıklı güvene dayalı bir spor olması. Yani kullandığımız replikalar sonuçta boncuk attığı için karşıdaki kişi tamamen bu boncuklarla vurulduğunu beyan ediyor ve oyundan çıkıyor. Çoğu zaman paintball ile karıştırılıyor ama paintball'dan farkı, paintball bildiğiniz gibi boyalı bir spor." dedi.

        Airsoft'un evrensel bir spor olduğuna işaret eden Kaya, sporun Türkiye'de yaygınlaştığını, dernekler aracılığıyla turnuvalar ve oyunlar düzenlendiğini belirtti.

        Airsoft oyuncularından Ekin Erdemir ise airsoft tutkunu olduğunu söyledi.

        İnternet üzerinden ve arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu spora başladığını belirten Erdemir, "Yani bir erkek kadar kolay olmuyor işimiz. Ama kadınlar isteyince her şeyi yapabilir diye düşünüyorum ben. Önemli olan bundan zevk almak ve bu hobiye ilgi duymak. Onun dışında her şey başarılabilir. Yani açıkçası benim ilk gece oyunumdu, çok daha zor. Çünkü aynı zamanda bastığınız yeri göremiyorsunuz. Etrafınızdaki insanın kendi takım arkadaşınız olup olmadığını bilmiyorsunuz. Çok daha zor ama aynı zamanda çok daha eğlenceli." diye konuştu.

        Erdemir, bilgisayar oyunlarına ilgi duyanları bu sporu yapmaya davet ettiğini sözlerine ekledi.

