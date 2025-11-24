MHP Samsun'dan Öğretmenler Günü ziyareti

–MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğretmenlere gül dağıttı.

Mucur'a ziyaretlerinde il yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar ve Türk Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Güngör Bağ da eşlik etti.

Program, Mucur'un ilkokulu olan Necatibey İlkokulu'nda başladı. Ardından Zorlu Eğitim Kurumları, Atakum Ortaokulu ve Alparslan İlkokulu ziyaret edildi.

Öğretmenlere gül takdim eden Mucur, "Dünya görüşümüz ne olursa olsun derdimiz al bayrağımızın daha yükseklere çıkmasıdır. Bu uğurda emek veren tüm öğretmenlerimizin yanındayız." ifadelerini kullanarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı.