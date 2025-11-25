Havza'nın kırsal mahallerine 9 yeni köy fırını kazandırılıyor

Ergin, mahalleye kazandırılan hizmet için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmalara destek veren Kuşkonağı Mahallesi Muhtarı Yaşar Ergin, köy fırınlarının yalnızca günlük ekmek ihtiyacını karşılayan yapılar olmadığını, aynı zamanda mahalle sakinlerini bir araya getiren önemli sosyal alanlar olduğunu beliktti.

Kırsal yaşamı canlandırmak ve geleneksel kültürü yaşatmak amacıyla yürütülen proje kapsamında Havza'ya bağlı Kuşkonağı Mahallesi'nde köy fırınının yapımı devam ederken, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Çamyatağı, Yaylaçatı, Çiftlikköy, Hecinli, Erikbelen, Hacıbattal, Demiryurt ve Bekdiğin mahallelerine toplam 9 yeni köy fırını kazandırılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.